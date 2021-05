Davide Ballardini ha firmato la Piastrella di Alassio: “Resto al Genoa? Penso di sì…”

Genoa, la firma di Ballardini sulla Piastrella di Alassio. E sul Contratto con il Grifone?

Adesso c'è la firma di Davide Ballardini su uno dei tasselli che andranno a fare parte del mosaico del Muretto di Alassio, presente dal 1953 in via Dante Alighieri. L'idea di abbellire e decorare una rustica parete di pietre sconnesse che ancora cinge un giardino pubblico venne nel 1953 al proprietario dell'antistante locale "Cafè Roma" Mario Berrino e subito accolse il favore e l'appoggio del suo amico, lo scrittore statunitense Ernest Hemingway, soggiornante nella cittadina del ponente ligure e abituale frequentatore del caffè.

Il tecnico del Genoa ha firmato la famosa piastrella, sulla quale avevano già lasciato traccia del loro passato, negli anni scorsi, il presidente Preziosi (nell’ottobre 2004) e altri due tecnici del Genoa quali Serse Cosmi (anch’egli nell’ottobre 2004) e Gian Piero Gasperini (nel maggio 2009), come ricorda Buoncalcioatutti.it. "Rimango al Genoa? Bisogna chiederlo al presidente, io credo di sì". Così questa mattina l'allenatore Davide Ballardini intervistato da Genova24. Il tecnico prima ha spaventato i tifosi con una battuta ("Se resto? No"), poi ha spiegato: "Preziosi è molto contento. Quando ho firmato era previsto il rinnovo automatico del contratto in caso di salvezza, quindi la prima e l'ultima parola spettano al presidente".