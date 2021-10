Derby ligure come col Genoa: carica ultras Samp davanti all’albergo del ritiro

Samp sconfitta anche a Cagliari: appuntamento per i tifosi davanti all’hotel della squadra prima della sfida allo Spezia.

Classifica delicata per la Sampdoria, l’ambiente blucerchiato comincia a compattarsi. Gli Ultras, criticati per la loro presa di posizione che li allontana dal Ferraris così da lasciare sola la squadra, continueranno nella loro protesta. Ma al tempo stesso i tifosi organizzati faranno in modo di stare vicino alla squadra comunque, di sostenerla e di caricarla per la partita fondamentale contro lo Spezia, tornando alle buone vecchie abitudini. Nel comunicato della pagina Facebook ufficiale degli Ultras Tito Cucchiaroni, si legge che venerdì 22 ottobre, alle 18:30, i tifosi della Sampdoria sono invitati a radunarsi sotto l’AC Hotel in Corso Europa, a Genova, dove i blucerchiati si ritrovano prima delle partite casalinghe.

Un’usanza in voga prima dello scoppio della pandemia da Covid-19, soprattutto in occasione dei derby della Lanterna, come ricorda ClubDoria46.it. Un modo per far capire alla squadra che l’ambiente blucerchiato le sta vicino, che la sospinge anche se la gradinata è vuota e in apparenza la Sampdoria sembra abbandonata dai suoi Ultras.