Derby ligure, curva Samp fuori dallo stadio anche contro lo Spezia

Ci sarà solo la tifoseria ultrà spezzina a Marassi contro i blucerchiati

Mikkel Damsgaard si è infortunato negli ultimi minuti del primo tempo di Danimarca-Austria e salterà la trasferta di domenica alle 12,30 a Cagliari. Una brutta tegola per D’Aversa e anche per la società blucerchiata, che speravano nel rilancio del giovane talento dopo un inizio di stagione in tono minore... Invece il percorso di Damsgaard per adesso sembra fermarsi qui. Il suo posto potrebbe essere preso da Verre nel 4-4-2, discorso diverso se l'ex tecnico parmense optasse per il 4-3-3.