Doveri arbitra il derby e il Genoa tocca ferro: l’ultima volta decise Gabbiadini…

Terzo derby genovese per Doveri, l'ultimo risale al gran tiro dell'attaccante blucerchiato che poi mise in cornice la sua scarpa...

Sarà Daniele Doveri di Volterra a dirigere Genoa-Sampdoria, derby di Genova in programma venerdì sera al Ferraris. Assistenti di linea Liberti e Bercigli, il quarto ufficiale sarà Minelli di Varese. VAR e AVAR rispettivamente Nasca di Bari e Bresmes di Bergamo. Per Doveri sarà il terzo derby della Lanterna diretto in carriera. Nella stagione in corso, invece, ha arbitrato il Genoa nel pareggio casalingo per 3-3 contro il Verona.