Due derby giovanili persi e il ko con la Roma: tre azzurrini consolano il Genoa…

Dopo tanto pane duro, un incoraggiamento azzurro per le nuove leve genoane

Tre rossoblu genoani Under 17 convocati per il Torneo dei Gironi in programma da venerdì 26 novembre a domenica 28 novembre. Si tratta di Alessio Sarpa, Luca Lipani e Tommaso Casagrande, in campo la scorsa domenica nel derby contro la Sampdoria (convocato anche il blucerchiato Conte, la cui doppietta ha deciso la sfida tutta genovese).