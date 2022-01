El General festeggia il ritorno a Genova: Rincon…”Aria di mare”

Al Toro da ex Juve e alla Samp da ex Genoa...

Nuovo acquisto "ex genoano" per la Sampdoria, che si rinforza in mezzo al campo con il centrocampista Tomas Rincon. Dalla Juventus al Torino e dal Genoa alla Sampdoria: El General sa come si passa da una sponda all'altra della città. Il Torino con cui aveva un contratto in scadenza a giugno lo lascia libero senza alcun indennizzo, e il venezuelano firmerà un contratto di sei mesi col club ligure. Rincon prenderà il posto del portoghese Adrien Silva che da pochi giorni è andato a giocare in Arabia Saudita.