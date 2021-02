Febbraio 2021, Derby Run: genoani e sampdoriani tutti insieme contro le Leucemie

Sabato 27 e domenica 28 febbraio i colori del derby della Lanterna si intrecceranno nelle vie della città di Genova in occasione della Derby Run Virtual Edition

Squadre contrapposte, maglie differenti ma insieme vincenti nello sport! In occasione dell'arrivo del Derby della Lanterna del 3 marzo prossimo, partecipare alla derby Run Virtual Edition di sabato 27 e domenica 28 febbraio significa ricevere la t-shirt ufficiale dell’evento e non solo, visto che per celebrare il tour arriverà anche un’esclusiva medaglia.