Femminile, derby frizzante: il Campomorone si allena con la Samp e il Genoa deve cambiare campo

Il Genoa non è più solo nel calcio femminile e nella prossima stagione sarà derby vero...tutto a causa o per merito del Campomorone Lady...

In Serie C il Genoa è terzo in classifica, con 3 punti di vantaggio sul Campomorone, ed è reduce dal pareggio contro la capolista Pro Sesto. Queste le parole del vice presidente del Campomorone Lady Giuseppe Stocchi, a tuttocalciofemminile.com: "Abbiamo raggiunto un accordo con la Sampdoria, il prossimo anno Ferrero rileverà il nostro titolo sportivo e poi toccherà a loro decidere da dove partire. La Samp ci è molto vicina, segue il nostro campionato e sta lavorando bene sulle giovani. Sono convinto che riuscirà ad allestire una squadra all’altezza del prestigio del club".