Genoa, Ballardini resta ma non Scamacca e Zappacosta: e rientrano Favilli e Agudelo…

Verso la riconferma di Ballardini, ma c'è tutto un mercato in cui rimettere ordine...

Il Genoa continua a fare conto sulla permanenza di Ballardini in panchina. Anche il mago delle salvezze deve però fare i conti con i saluti dei vari Zappacosta, Scamacca e Pellegrini. E Perin in porta? Stesso rischio. Per non parlare di Kevin Strootman, pilastro del centrocampo rossoblù che Preziosi spera di trattenere in prestito ma che percepisce uno stipendio notevole.