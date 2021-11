Genoa, da Barcellona solo per il derby: intanto Fares e Puggioni…

Primi sussulti a 40 giorni dalla stracittadina di Marassi...

Mancano ancora 40 giorni al venerdì del derby a Genova. Per la precisione Genoa e Sampdoria scenderanno in campo venerdì 10 dicembre alle 20.45. Ma ci sono già le prime manovre di avvicinamento...

Ci saranno dunque tifosi genoani provenienti da Barcellona. Altri primi momenti pre-derby: Christian Puggioni, portiere ultrà della Samp che sente molto la rivalità con il Genoa, è diventato ufficialmente avvocato a tutti gli effetti. Mentre in casa Samp si calcola che difficilmente riuscirà ad essere in campo nel derby della Lanterna Mohamed Fares. L'esterno genoano ha riportato una lesione muscolare di primo grado del soleo sinistro ed è attualmente a rischio forfait per la sfida contro la Samp.