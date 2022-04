Genoa, derby Primavera ok: “Non è mai una partita come le altre…”

Un pensiero per l'infortunato Kallon e poi tanta gioia da derby

Le parole del tecnico della giovanile genoana Luca Chiappino al termine della gara: “Per noi genovesi il derby non è mai una partita come tutte le altre. Con tanti ragazzi stranieri e che vengono da fuori fai fatica a capire cosa significa per noi vincere una partita del genere. I ragazzi oggi hanno dimostrato di essere attaccati alla maglia e al risultato. Hanno lottato tutti, dal primo all’ultimo. Avevamo i giocatori con i crampi e con i cambi finiti. Abbiamo avuto la sfortuna di perdere Kallon dopo pochi secondi: ci dispiace che si sia fatto male perché ce l’hanno mandato giù per darci una mano, spero che adesso stia bene, ma non ho avuto ancora sue notizie. Però se non ci fosse stato avrebbe giocato Ambrosini dall’inizio, che oggi ha fatto gol. Sono contento per il ragazzo“.