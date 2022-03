Genoa e Samp, ecco il derby dei fiori…: Augello “Con i tifosi sarà bellissimo”

Maglia speciale per Genoa e Samp in vista del prossimo derby della Lanterna. Rossoblu e blucerchiati si sfideranno nella stracittadina in calendario per ora il prossimo 1' maggio al netto di anticipi e posticipi: avranno il marchio EuroFlora 2022.

Redazione DDD

C'è grande euforia sotto la Lanterna per il ritorno di Euroflora a Genova, dal 23 aprile ai parchi di Nervi. Ospiti speciali alla giornata di presentazione dell'evento sono stati infatti i due rossoblucerchiati Andrea Cambiaso e Tommaso Augello, ragazzi che condividono lo stesso ruolo in campo ma che rappresentano le due diverse realtà di Genoa e Sampdoria. Durante l'evento floreale andrà in scena anche l'attesissimo ritorno del derby della Lanterna, partita per la quale le due formazioni scenderanno in campo con il marchio di Euroflora impresso sulla maglia della gara.

Il canterano rossoblù Cambiaso sta smaltendo l'infortunio rimediato contro l'Inter e presto sarà pronto a scendere in campo per aiutare la squadra. come ha confermato a Primocanale Sport: "Una vittoria fondamentale, siamo contenti e carichi e speriamo di continuare su questa strada. Io mi sto riprendendo, non so ancora i tempi di recupero ma sento che sto migliorando". Quasi sempre in campo invece il blucerchiato Augello, che sul capitolo derby ha rimarcato l'importanza degli stadi aperti al 100% ed il fatto che la Samp giocherà il derby in casa: "Sarà bellissimo riabbracciare i nostri tifosi, sono convinto che sarà un bellissimo spettacolo per tutti quelli che assisteranno".

