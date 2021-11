Genoa, la leggenda Sergio Rossetti: “Ogni anno i soliti problemi…”

I campioni di ieri, i problemi di oggi...

Segue con attenzione la squadra di Ballardini ancora oggi Rossetti e dichiara: "Di solito se una squadra ha grosse difficoltà per tanto tempo molto dipende, probabilmente, anche dai programmi della società – spiega Rossetti, nelle sue dichiarazioni raccolte da Buoncalcioatutti.it a margine della presentazione del libro Genoa per noi –. Le cose bisogna prima volerle, poi cercare di realizzarle. Nessuno parla mai prima di voler fare qualcosa di importante e poi ci si ritrova troppo spesso in questa situazione, una situazione in cui si deve sempre rincorrere”.