Genoa, la nuova proprietà: “Progetto a lungo termine, vogliamo investire sullo stadio”

Il Genoa e le riflessioni sul suo futuro

Si tratta di Andres Blazquez, che in un’intervista al portale Off The Pitch, ha rilasciato delle dichiarazioni riprese da Calcio e Finanza, anche sul tema dello stadio Ferraris con la Sampdoria: “Gli impianti in Italia sono un problema. Questo limita fortemente i ricavi delle partite, che sono in ritardo rispetto alle altre 5 grandi leghe. Per esempio, i ricavi da gare del Genoa per l’ultima stagione pre-Covid erano circa 1/5 rispetto a quelli dei club di Premier League nella stessa posizione di classifica e 1/6 al loro equivalente tedesco. Il calcio italiano è rimasto indietro rispetto ai rivali in tutti i cinque grandi campionati sulle metriche chiave. I club in Premier League e anche alcuni club in Liga hanno sviluppato queste nuove strutture multiuso all’avanguardia. Dobbiamo investire sul Ferraris”.