Genoa, Luca Cavallo: “Troppi infortuni per Ballardini, deve approcciare meglio le partite”

Il momento delle due genovesi e la prospettive dei due tecnici...

Riguardo al momento di difficoltà in cui paiono aleggiare momentaneamente Sampdoria e Genoa, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Luca Cavallo, ex calciatore rossoblù. Ti stupisce vedere il “tuo” Genoa così in basso in classifica? “Sì, sta facendo un campionato ampiamente al di sotto delle aspettative. Non mi aspettavo così pochi punti”. Quali sono le principali problematiche cui deve far fronte Ballardini? “Voglio fare una premessa: per me Ballardini ha una buona rosa. Giovane, ma buona. Secondo me è stato penalizzato da tanti infortuni, che lo hanno costretto a cambiare piani in corsa”.