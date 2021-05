Genoa, Luca Pellegrini saluta tutti: “Anno complicato, peccato per gli infortuni, grazie tifosi…”

Penalizzato dagli infortuni. Luca Pellegrini lascia il Genoa e torna nel giro Juve

E' il momento dei congedi un po' in tutte le squadre. Il calcio fa il punto della situazione, nel primo vero momento di pausa dopo la fine del lockdown 2020. Congedi anche al Genoa, da parte dei giocatori arrivati in prestito. Luca Pellegrini era arrivato a titolo temporaneo in estate dalla Juventus.

Il terzino ex Cagliari è rimasto fermo ai box dallo scorso febbraio, ed attualmente è sulla via del recupero; il prossimo anno quasi sicuramente giocherà altrove come lui lascia chiaramente intendere sul proprio profilo Instagram: "È stato un anno complicato, ringrazio tutte le persone che hanno fatto parte di questo viaggio, partendo dal presidente, il direttore, il team manager, i preparatori atletici, i fisioterapisti, la nutrizionista, i cuochi.. tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Grazie ai Tifosi Genoani che ho sentito sempre vicino anche negli infortuni, è stato un peccato non avervi sugli spalti accanto a noi. E Grazie soprattutto al gruppo fantastico di persone che ho trovato nello spogliatoio. Siete delle persone fantastiche. Uomini veri. Un abbraccio, Luca.",