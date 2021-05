Genoa, Mimmo Criscito di nuovo papà: la dolce attesa di sua moglie Pamela

Sempre più numerosa la famiglia Criscito, con un occhio anche al mercato...

Salvezza a Bologna e vittoria a Cagliari per il capitano genoano Domenico Criscito. Covid alle spalle, gioie in campo e fuori. Proprio Mimmo ha annunciato sui social che diventerà presto papà per la terza volta all’età di 34 anni. L’annuncio con una fotografia al fianco dei due figli e della moglie Pamela: “Ora siamo in 4, presto saremo in 5. Sarò pronto per biberon e pannolini di nuovo dopo 8 anni?”.