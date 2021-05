Genoa, oggi 10 anni dal derby di Boselli: Ballardini “Poco spazio per i ricordi, pensiamo a domani”

Davide Ballardini pensa solo a Genoa-Sassuolo e non alle ricorrenze

Il tecnico del Grifone ha proseguito ai microfoni di Genoa Channel: “Contro il Sassuolo si gioca da squadra, contro di loro dovremo concedere poco spazio fra i reparti e ci dovrà essere grande collaborazione, intensità, ordine, aggressività, qualità. Tutti questi ingredienti serviranno contro una squadra che gioca a memoria. Il Genoa deve rispondere con una grande prestazione, da grande squadra come fatto contro lo Spezia. Se fai una partita così sai essere competitivo contro tutti. Se invece siamo quelli di Roma, contro la Lazio, non abbiamo speranze”.

Sulla quota salvezza: “Penso si sia alzata – risponde Ballardini –. Perché dietro ci sono squadre di livello davvero molto elevato, ma il Genoa come abbiamo detto è padrone del suo destino. Oggi sono 10 anni dal derby vinto con il gol di Boselli e con la retrocessione della Samp? Non c’è tanto spazio per pensare a quei bei momenti. Io sempre con grande onore ed onere mi sono seduto sulla panchina del Genoa. Oggi siamo tutti concentrati sulla partita che dovremo fare domani. In difesa senza Criscito e Biraschi? “Durante la partita possono succedere tante cose: penso che sostituiremo i giocatori assenti ma più o meno la disposizione sarà la stessa”.