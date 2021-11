Genova, arriverà un derby senza il Bisagno? 777 Partners vuole comprare lo stadio e…

Blazquez (777 Partners): pronti a comprare il Ferraris. Il Bisagno? Da coprire per farci concerti e spazi di intrattenimento. Parole destinate a far discutere…

Il dirigente in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, mette il carico da 90, dicendosi disposto a comprare il Ferraris e a riqualificare l’area circostante, coprendo parte del Bisagno per ricavare nuovi spazi adiacenti allo stadio: "Siamo consapevoli che lo stadio di Genova è diviso tra due squadre, ma troveremo la soluzione che vada bene anche per la Samp. Non vogliamo ridipingerlo, ma operare un cambiamento totale. Speriamo di cominciare al più presto. Vogliamo però rivitalizzare in questo modo anche il quartiere di Marassi. Si potrebbe coprire l’area sopra il Bisagno ancora scoperta, utilizzarla per concerti e altre forme di intrattenimento, ristoranti. Molte città d’Europa stanno facendo vivere le superfici sopra i loro fiumi. L’idea? Più hospitality, accessi più moderni, la possibilità di sfruttare l’impianto anche per eventi musicali, spazi comuni, la disponibilità ad organizzare pranzi, matrimoni, cene…Si potrebbero fare accordi con un promoter musicale per una serie di concerti. E poi vorremmo studiare pacchetti all-inclusive che valgano anche per il resto della città. Ho visitato il centro storico… su questo lavoriamo con il sindaco. Marassi deve diventare un luogo capace di attrarre pubblico anche se uno non tifa Genoa".