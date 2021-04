Genova e il blucerchiato 30 anni dopo lo Scudetto: “Coloriamo la città!”

La Federclubs vuole imbandierare Genova di blucerchiato, nel mese di maggio del 2021, il mese del trentennale dello Scudetto del 1991.

"Entriamo nel mese del trentennale dello scudetto: un sogno visto, vinto e vissuto e che portiamo tutti nel cuore con orgoglio. Per festeggiarlo - recita una nota della Federclubs Sampdoria - abbiamo realizzato le bandiere celebrative da esporre sul balcone. Ora la palla passa a tutti voi: rivolgetevi ai club per acquistare la bandiera (costo 10 euro, dimensione 90x145 nelle versioni scudettata o croce di San Giorgio) ed esponetela!".

Tutti i club hanno aderito all’iniziativa, ma continua Federclubs: "L’iniziativa non si ferma qui; il passaggio più importante é infatti quello di esporre le bandiere nelle vostre finestre, balconi, tetti, giardini! Che sia quella celebrativa o un altro drappo in vostro possesso, l’importante è esporre i nostri colori magici! Scattate una foto e inviatela alla nostra mail: realizzeremo qualcosa di speciale grazie all’aiuto di voi tutti per colorare ancora di più la nostra città!".