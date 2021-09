Genova, il gol con la bottiglietta: Destro testimonial della raccolta differenziata cittadina

Mattia Destro dal gol col Verona ai complimenti dell'Agenzia municipalizzata genovese

Mattia Destro è pronto a guidare il Genoa Salerno dove i tifosi di casa aspettano i liguri dall’ultimo drammatico spareggio nei playoff di C nel 2006. Ballardini progetta infatti di tornare alla difesa a tre con in avanti due punte: Destro e forse Ekuban che col Verona è entrato bene. Non Caicedo, del quale si riparlerà dopo la sosta.

Mattia Destro nel frattempo diventa anche testimonial di Amiu per la raccolta differenziata. Il gol con la bottiglietta d'acqua in mano, con cui sabato sera il Genoa aveva raggiunto il momentaneo vantaggio sull'Hellas Verona (gara poi terminata 3-3), ha fatto ormai il giro dei social, tanto da diventare anche uno spot per la raccolta differenziata. La municipalizzata genovese per la gestione dei rifiuti, sui propri profili social ha pubblicato una foto dell'esultanza del numero 23 rossoblu con un messaggio ironico, ma educativo: "Spesso portare i propri rifiuti con sé risulta essere la scelta migliore. Aiutaci a tutelare l'ambiente e migliorare la pulizia e il decoro della nostra città. Costruiamo insieme il futuro e una migliore qualità della vita. Ps: La bottiglietta va nella plastica".