Genova, Onofri: “Derby da tripla, a Blessin manca il bomber, Giampaolo no a stagione in corso”

Redazione DDD

Riguardo all’attualità calcistica nostrana, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Claudio Onofri, ex calciatore – tra le varie – del Genoa. Chi è, a suo avviso, la favorita per lo scudetto? “Forse, ora come ora, sta meglio l’Inter, sotto il versante psicologico”. Per quali ragioni? “Perché con la vittoria all’Allianz Stadium hanno fatto un passaggio importante. Poi vedremo come andrà a finire…”.

Capitolo “ligure”: crede nella salvezza della Samp? “Io vedo un trend negativo preoccupante. I blucerchiati però hanno 29 punti in classifica. Possono ben sperare”. Chi è, tra Samp e Genoa, la più vicina alla salvezza? “Per me rischia di più il Genoa. La Samp affronta tutte squadre che non hanno nulla da chiedere in più al campionato. Hanno un vantaggio di classifica importante”. A suo giudizio ci sono colpe concrete da parte di Giampaolo? “A mio avviso sì. Non per colpe totalmente sue, ma perché lui è un tecnico che devi prendere a inizio anno. Non a stagione in corsa”.

Il Genoa con Blessin invece? “Blessin era stato stratosferico da subito, però alcuni risultati non sono arrivati. Il punto dolente è non avere un bomber d’area e un centrocampista di inserimento. Per queste ragioni, è complesso far gioco”. Il prossimo Derby della Lanterna è decisivo in ottica salvezza? “Sarà una partita “strana”, ma credo che – entrambe le compagini – daranno tutto, soprattutto per salvarsi. Sarà un match da 1X2”.