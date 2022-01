Giampaolo-Samp, subito un derby ligure per il mago delle vittorie sul Genoa

Il mago dei derby subito alle prese con la sua materia preferita sulla panchina blucerchiata: anche se con lo Spezia è diverso dai derby contro il Genoa...

Pronti-via, Giampaolo trova subito pane per i suoi denti. Subito un derby, anche se ligure e non di Genova. I blucerchiati reduci dalla sconfitta in coppa Italia di Torino contro la Juventus troveranno uno Spezia "rilassato" dopo l'impresa di San Siro. E i tifosi sampdoriani testeranno subito il tocco magico da derby del Mister. Ce l'ha ancora?