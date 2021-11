I club blucerchiati: “La tempesta l’hanno creata Garrone e Ferrero, ma noi siamo marinai…”

Mini-abbonamenti e non solo: il comunicato delle Federazione dei club sampdoriani.

Sampdoria in crisi, classifica pessima e gioco che non decolla. Ma i tifosi sono pronti a stare vicino alla squadra blucerchiata, nel momento difficile. Da veri marinai...

Nella burrasca si vede il marinaio, è il titolo della nota diffusa su Facebook dalla Federclubs blucerchiata: "Apprendiamo con soddisfazione dell’iniziativa dell’UC Sampdoria circa il mini abbonamento per i prossimi 4 incontri casalinghi, in linea con le richieste espresse dalla Federclubs a nome di tutti i club in merito al caro-biglietti. Invitiamo i tifosi blucerchiati – che ritengono accettabili le attuali normative – ad aderire all’iniziativa per garantire il supporto alla squadra in questo particolare e delicato momento; la tempesta perfetta di cui Ferrero e Garrone sono i principali artefici non può scalfire il nostro amore, soprattutto ora che Lei, eterna ragazza del ‘46, ha più che mai bisogno di noi".