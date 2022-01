Il derby dei Rincon: Yoreli nella Samp femminile e Tomas nella squadra maschile!

La Sampdoria è la prima squadra ad avere un giocatore con lo stesso cognome nella squadra femminile ed in quella maschile.

El General Rincón è arrivato alla Sampdoria per rimpiazzare Adrien Silva e per dare un po' di nerbo al centrocampo di D'Aversa che aveva bisogno di nuova energia e di nuovi attributi.

L'arrivo dell'ex genoano genera intanto una particolarità: Rincon vuole l'accento sulla o, pertanto con la stessa pronuncia ci sono adesso due Rincon in maglia blucerchiata, cambiano solo le nazionalità...Tomas Rincon, venezuelano, si mette a disposizione del tecnico D'Aversa. Dal canto suo Yoreli Rincon, colombiana, continua a giocare nella Sampdoria femminile...Yoreli in particolare, ex Inter, è la numero 10 della squadra genovese, in questa stagione ha messo a segno tre reti e nella prima parte di stagione non ha mai deluso.