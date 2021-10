Il derby di Genova al 100 per cento di pubblico: il 10 dicembre data della verità

I tifosi di Sampdoria e Genoa puntano ad avere il derby del 110 dicembre con il 100% della capienza: l’obiettivo è tornare a riempire il Ferraris

Il derby Genoa-Sampdoria sarà il 10 dicembre. La speranza è di avere, per quel giorno, uno staio pieno al cento per cento. Come è stato chiesto in un comunicato ufficiale diffuso e sottoscritto da circa quaranta gruppi ultrà. Se la data per l’abolizione delle restrizioni dovesse essere quella del 7 novembre, quando si giocherà il derby tra Milan e Inter, anche quello di Genova potrebbe beneficiarne.