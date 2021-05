Il derby di Milito diventa il derby di Zena: sul Tubo il Genoa lascia campo libero al dialetto

Protagonisti del video sul canale ufficiale Youtube del Grifone il comico genovese Maurizio Lastrico e due giovani calciatori (Davide e Jacopo) di Genoa for Special-Bic Genova, che organizza attività sportive per ragazzi e ragazze con disabilità.

"Manca solo lo stadio - ha detto Lastrico a fine video nelle dichiarazioni raccolte da Genovatoday.it -, sarebbe bello andare allo stadio a urlare e tifare. La prima partita in cui si potrà tornare ci ritroviamo nei distinti assieme, sarebbe bellissimo. In questi momenti in cui l'interazione sociale è limitata passare quaranta minuti così mi ha divertito. Mi ha fatto ricordare i miei trascorsi da educatore, mando un bacio a tutti i miei ragazzi che mi hanno dato davvero tanto anche per le cose che recito e invento. Mi sono divertito un sacco".