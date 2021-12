Il derby secondo Cagni: “La Samp ha qualcosa in più, ma finirà in pareggio”

Cagni senza parole per l'arresto di Ferrero...

Riguardo all’imminente Derby della Lanterna, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Luigi Cagni, ex allenatore tanto del Genoa, quanto della Sampdoria. Hai conosciuto Ferrero: come ne commenti l’arresto? “Sono semplicemente senza parole. Perdonatemi per la banalità, ma non so davvero che cosa dire. La notizia mi ha colpito”. Come deve reagire una società, di fronte a un episodio come questo, in una situazione di questo tipo? “Bisogna che la dirigenza compatti la squadra al più presto: la partita contro il Genoa deve venire prima di ogni cosa. E’ troppo importante. Vietato commettere errori e abbassare la guardia”. La squadra potrebbe risentirne psicologicamente? “Qualche scoria ci sarà inevitabilmente. Ma la Samp deve pensare solo e esclusivamente alla partita contro il Genoa. Ai fini della classifica, in primis, è troppo importante”.