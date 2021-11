Genoa Primavera, da Sheva al derby giovanile – Samp, Aquino: “Con i colori blucerchiati nel cuore”

Derby della Lanterna in salsa Primavera...weekend caldo per i giovani di Genoa e Sampdoria...

Senza i nazionali e i giocatori ancora indisponibili, i rossoblu di Sheva hanno concluso la scorsa settimana vincendo la sfida in famiglia 3-1 con gol di Melegoni, Gjini (difensore della Primavera schierato con la prima squadra per via delle numerose assenze) e Bianchi. Di Boci il momentaneo pareggio. E' stato un test importante anche per la Primavera del Genoa...

Dopo la sosta, ci sarà l’attesissimo Derby della Lanterna Primavera in casa del Genoa. Un appuntamento da non sbagliare per la supremazia cittadina e dare un’ulteriore accelerata alla rincorsa verso le prime piazze per entrambe le squadre: dopo le prime 8 giornate, il Genoa è quinto con 13 punti e la Samp undicesima a quota 10. Dal canto suo Luigi Aquino, sempre più punto di riferimento nella difesa della Sampdoria Primavera, ha fatto il punto in casa blucerchiata in vista del derby a Sampdorianews.net: "La prossima partita per me è molto importante, affrontiamo il Genoa fuori casa. Ormai sono alla Sampdoria da diversi anni e so cosa vuol dire il derby in questa città, anche a livello giovanile, ho questa maglia nel cuore, quindi farò di tutto per portare la mia squadra alla vittoria".