La morte di Paolo Calissano: c’era il derby nella vita dell’attore genovese

L'attore, tifoso del Genoa, era noto per aver lavorato in tante fiction

Da giovane, prima di diventare attore, Paolo Calissano giocò anche nelle fila della Sampdoria, come portiere nella Primavera della formazione ligure e partecipò anche ad un ritiro della Prima squadra nel periodo in cui era allenatore della Samp Eugenio Bersellini.

Ma l'attore scomparso in circostante tragiche e tristi, nella sua abitazione romana, a causa di un cocktail di farmaci, era tifoso del Genoa. Nel corso della sua carriera aveva seguito in diretta tv anche un Genoa-Catania in compagnia di Aida Yespica.