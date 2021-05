Nove scudetti genoani di fronte allo storico bar Samp: il derby della storia

Lo Scudetto della Samp del 1991, grandi feste. Ma i tifosi genoani, proprio davanti al tempio blucerchiato, rivendicano i propri nove titoli italiani.

Il 19 maggio 2021, esattamente 30 anni dopo lo Scudetto di Mancini e Vialli, era previsto che Genova tornasse a colorarsi di blucerchiato. I tifosi sampdoriani si sono riversati nel quartiere di Sampierdarena: via Cantore e via Buranello sono state tappezzate di bandiere. A partire dal Bar Roma di piazza Vittorio Veneto dove nel 1946 la storia dei colori blucerchiati prese il via.