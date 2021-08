Nuova energia per il Genoa: anche Pandev sfila per il nuovo training partner

Genoa, FuturEnergy rinnovabile è il nuovo training partner del club rossoblù. La società con sede a Genova è leader in Italia nel nuovo mercato dell’energia.

Dopo che la Samp ha...imitato il Grifone in Coppa Italia, qualificandosi dopo due gol avversari (i bluerchiati sotto con l'Alessandria e poi ai sedicesimi di finale, esattamente come il Genoa con il Perugia, in entrambi i casi a Marassi), nuovo training partner in casa Genoa. Ad annunciarlo è una nota ufficiale del club: “FuturEnergy Rinnovabile e Genoa Cfc comunicano di aver stipulato un contratto di sponsorship per la stagione sportiva 2021-2022. In base agli accordi presenza e visibilità del logo FuturEnergy saranno garantite in diverse forme e modalità. FuturEnergy è la società di Genova leader in Italia nel nuovo mercato dell’energia e all’avanguardia nelle soluzioni integrate per la fornitura di energia elettrica, gas, efficienza energetica e mobilità elettrica”.