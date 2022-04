Samp e Genoa, Moreno Mannini: “Chi vince il derby si salva”

Il campione d'Italia 1991 senza giri di parole...

Riguardo all’attualità in orbita Sampdoria e Genoa, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Moreno Mannini, ex calciatore blucerchiato. La Samp riuscirà a salvarsi? “Me lo auguro, ma l’annata lascia decisamente a desiderare”. Come ti spieghi le tante difficoltà? “Forse non sono state fatte tutte le valutazioni accurate nella maniera opportuna”. E’ stato un errore prendere Giampaolo? “Forse, prendere Giampaolo a stagione in corso, non è stato il massimo. Lui ha bisogno di cominciare da subito”.