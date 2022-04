Samp-Genoa, Fausto Pari: “Derby fondamentale, ma non decisivo…”

Derby della Lanterna, i primi rintocchi...

Riguardo all’imminente Derby della Lanterna, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Fausto Pari, ex calciatore dei doriani (1983-1992). Ti sta stupendo il momento di flessione in casa Samp? “La Samp ha punti in classifica necessari per poter assaporare, anche se non totalmente, una salvezza tranquilla”. I tifosi blucerchiati devono restare tranquilli, in ottica permanenza in Serie A? “Bisogna sempre supportare la squadra e i giocatori della Samp devono dar tutto, partita dopo partita. Però evitiamo allarmismi: è un momento complicato e bisogna stare uniti”. Ti aspettavi di più dopo l’avvento di Giampaolo? “Giampaolo è un grande allenatore, lo ha dimostrato ovunque è stato, soprattutto alla Samp. Io non gli dò colpe univoche”. La società poteva fare di più, a tuo giudizio? “Non è il momento di fare processi. Io amo la Samp e spero nella sua salvezza. A fine stagione, si tireranno le somme. Ora non è il momento”. Un reparto che andrebbe rafforzato? “La Samp ha una buona base. Un bel progetto di ringiovanimento sarebbe l’ideale. Giampaolo è uno dei migliori allenatori in assoluto nel lavorare con i giovani”.