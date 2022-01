Samp. Giorgio Roselli: “Mi ringraziano ancora oggi per i gol nei derby…”

L'ex centrocampista, mai dimenticato sotto la Lanterna sponda blucerchiata, è tornato dopo quasi cinquant'anni in Serie D

Ex Inter ma soprattutto ex Sampdoria con 137 presenze in 4 stagioni, oggi Giorgio Roselli allena il Ligorna in Serie D: "Il fatto che mi sia fermato poi a vivere a Genova e che mia moglie sia di Nervi potrebbe già bastare per sottolineare come l'arrivo a Genova mi abbia cambiato in positivo la vita. Ricordi ovviamente ce ne sono tanti e sarebbe scontato dire la promozione, invece quello che più mi è rimasto impresso è un altro. L'anno prima di salire vincemmo a Roma con la Lazio grazie a un mio gol, favorendo il Genoa che poi salì in Serie A. Ebbene il presidente Paolo Mantovani per quella vittoria ci diede un premio doppio, anche se avevamo fatto un piacere ai cugini".