Samp, il portiere della promozione: Da Costa “Mi manca Garrone ma ricordo quel pullman…”

Angelo Da Costa, ex portiere di Sampdoria e Bologna, ricorda la gioia dei playoff: era lui a difendere i pali nelle notti che portarono alla promozione blucerchiata

Come Da Costa ha raccontato a Repubblica, la sua avventura alla Sampdoria non iniziò nel migliore dei modi. Lui arrivò infatti nell’estate del 2010, vivendo al suo primo anno il trauma della retrocessione: "Ho sofferto tanto, vedevo la grande passione dei tifosi e stavo male. Lo considero il momento più difficile della mia carriera. Avevo giocato poco, ma sentivo questa responsabilità, come tanti compagni, e questo peso a livello psicologico ha condizionato anche il torneo seguente". L’anno dopo, invece, prima i playoff e poi la promozione: "Fu bellissimo dopo un anno molto difficile. Tanta pressione, avevo una voglia incredibile di regalare una gioia ai tifosi. La Sampdoria in B non si poteva vedere. Ci furono tante difficoltà. Mi ricordo soprattutto i play off, tre partite emozionanti. Il ritorno a Sassuolo fu il passo decisivo. Ricordo il rigore parato all’andata, ma la seconda gara fu molto palpitante. Non posso dimenticare Varese, un’altra sofferenza. La traversa, la pioggia incessante, una serata da ricordare. Quella promozione rimane la mia soddisfazione più grande. Non dimenticherò mai il ritorno in pullman dopo il successo nella finale, i tantissimi tifosi all’autogrill e la festa in piazza. Fu bello anche per Garrone: mi manca".