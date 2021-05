Samp, la targa per lo scudetto di Mancini e Vialli: ok al Bar Roma di Sampierdarena

Era il maggio 1991...e nel maggio 2021 le celebrazioni non mancano in casa blucerchiata

Si avvicina per la Genova blucerchiata il Trentennale dello Scudetto. I festeggiamenti scatteranno il 19 maggio, data del 3-0 sul Lecce che nel 1991 aveva sancito la certezza matematica dello Scudetto sampdoriano. Per l'occasione i Gruppi della Sud e la Federclub hanno promosso l'apposizione di una targa al Bar Roma di Sampierdarena. Dopo un lungo iter burocratico sono infine arrivati i permessi per la posa della stele commemorativa.

Il locale di Piazza Vittorio Veneto, come ricorda Primocanale sport è quello che nella primavera-estate del 1946 ospitò le riunioni preparatorie dei soci della Sampierdarenese Calcio, in funzione della fusione con la Società Ginnastica Andrea d'Oria e la partecipazione al primo campionato postbellico di serie A. L'appuntamento, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, è per le 19 in piazza Vittorio Veneto, a Sampierdarena.