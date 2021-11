Sampdoria, ore contate per D’Aversa: in corsa sia Giampaolo che Iachini

Massimo Ferrero tornerà in Italia dopo una settimana negli Emirati Arabi: il presidente prenderà in mano la situazione legata al futuro di D’Aversa alla Sampdoria

La situazione in casa Sampdoria è oltre il limite di guardia. La sconfitta contro il Bologna, la quarta nelle ultime cinque partite, mette ancora più a rischio la posizione, già instabile, di Roberto D’Aversa sulla panchina blucerchiata. E il ritorno in Italia di Massimo Ferrero, le voci di un esonero che sono sempre più insistenti. Il presidente della Sampdoria ha congelato ogni scelta fino al suo ritorno a Roma dopo una settimana passata negli Emirati Arabi. Le sensazioni, come riporta il Secolo XIX, sono negative dopo appena nove punti raccolti in dodici partite e dopo la sosta servirà vincere con la Salernitana.

Secondo ClubDoria46.it, il presidente ha già sondato sia Marco Giampaolo, che per la Sampdoria rientrerebbe anche in corsa, e Beppe Iachini, in orbita blucerchiata anche la scorsa estate. La scelta di abbandonare per strada Ranieri e scegliere Roberto D’Aversa non è piaciuta a tutti. Ora cambiare sarebbe la conseguenza dopo una settimana di lavoro in ritiro che non ha portato i risultati sperati, quei punti che avrebbero fatto la differenza per D’Aversa che ora attende una chiamata dal suo presidente per capire il suo futuro…Marco Giampaolo sarebbe la prima scelta, sarebbe l’allenatore preferito da Massimo Ferrero per riportare serenità e risultati alla sua Sampdoria. Se decidesse di non sentirsela allora potrebbe esserci la tentazione Beppe Iachini, già sentito prima della gara, poi vinta, contro lo Spezia.