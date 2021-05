Studia i crac del calcio e si laurea: Victoria tifa Samp e sogna una scrivania in un club

La 22enne di Bordighera, appena laureatasi in giurisprudenza è una grande tifosa blucerchiata: “Ho ricostruito i crac di Parma e Napoli”

Sono anche questi i giovani che possono far bene al calcio: “La crisi delle società calcistiche: due casi emblematici”, è il titolo della tesi con cui Victoria Bennardo si è laureata in Giurista d’impresa e dell’amministrazione presso l’Università degli studi di Genova.

La giovane neo-dottoressa, tifosa della Sampdoria, ha analizzato il crollo del Parma dovuto alla vicenda giudiziaria del patron Calisto Tanzi, che rischiò di trascinare in tribunale i giocatori. Ma anche quello del Napoli che fu costretto a ripartire dalla Serie C. "Vorrei lavorare nelle società di calcio come dirigente sportivo". E’ il sogno di Victoria Bennardo, ventiduenne di Bordighera, che continua: "Faccio parte di una famiglia sampdoriana, a quattro anni sono andata per la prima volta allo stadio, a vedere i blucerchiati a Verona".