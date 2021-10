Tutta la verità: Fabio Quagliarella in lacrime ai titoli di coda del suo film

L’attaccante di Castellammare Fabio Quagliarella ha presentato l’instant movie “The untold truth”

Ha colpito molto tutti il pianto commosso di Fabio Quagliarella dopo la visione dell’instant movie “The untold truth” incentrato sulla sua carriera e sulla vicenda che lo ha visto vittima di uno stalker, agente della polizia postale, che per anni lo ha minacciato in maniera anonima, obbligandolo a lasciare Napoli. “E’ piu’ semplice segnare da meta’ campo che ripercorrere quella vicenda”, ha detto il 38enne attaccante di Castellammare di Stabia della Samp a fine proiezione. “Il documentario ti fa ripercorrere le tappe salienti della carriera e della vicenda, ti fa male”, ha aggiunto Quaglia, “io sono introverso e non aver dato anche ai miei ex compagni di squadra come Leo (Bonucci) e altri la parte gioiosa di me, perche’ difficilmente ero partecipe, perché dentro ero morto, mi e’ dispiaciuto. E dispiace per quello che ha subito la mia famiglia”. L’epilogo della vicenda, con la condanna a 4 anni e 8 mesi per lo stalker Raffaele Piccolo, e’ coinciso con l’arrivo a Genova, alla Samp, del giocatore: “La Samp mi ha aiutato a ritrovare entusiasmo per questo sport: il mio ritorno a Genova e’ coinciso con la chiusura di questa vicenda. Qui mi sono sentito sempre a mio agio e sono contento di aver dato il meglio di me con questa maglia”.