“Una vita rovesciata”, è uscita la biografia di Francesco Flachi

Dopo la fine della squalifica di dodici anni per doping, l’ex talento viola si racconta in un libro con prefazione di Walter Novellino

Esce oggi “Una vita rovesciata”, la biografia di Francesco Flachi, il bambino prodigio del calcio fiorentino che nei primi anni '90 ha realizzato il suo sogno: indossare la maglia numero dieci viola. Il libro, edito da Blucerchiando, racconta la vita del calciatore fiorentino, dagli inizi con la maglia viola al fianco di campioni come Batistuta e Rui Costa fino alla consacrazione nel grande calcio con la maglia della Sampdoria. Una carriera che si è bruscamente interrotta nel 2008 con la prima squalifica per positività alla cocaina, un errore recidivo che nel 2009 gli è costato altri 12 anni di squalifica. A gennaio 2022 Francesco Flachi ha terminato di scontare la sua sospensione ed è tornato in campo a 46 anni, lieto fine di una storia piena di colpi di testa, colpi di classe e colpi di scena.