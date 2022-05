Bruno Bolchi: “Inter prendi Frattesi, può fare anche il vice Brozovic…”

Mercato ma non solo nelle parole del Mister...

In merito alla corsa scudetto, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Bruno Bolchi, storico ex calciatore nerazzurro. Che tipo di finale di campionato prospetti? “Sarà teso fino alla fine. Secondo me, l’Inter può ancora sperare”. A livello complessivo la stagione dei nerazzurri sarà positiva, anche in caso non vincessero lo scudetto? “Certo, perché comunque l’Inter ha vinto Coppa Italia e Supercoppa Italiana”. Dovessi scegliere il nome di un giocatore di cui l’Inter necessita a tutti i costi? “Secondo me all’Inter serve uno come Frattesi”.

Non rischia di essere, a tuo giudizio, un doppione di Barella? “No, perché può ricoprire più ruoli. Può anche giocare, per esempio, al posto di Brozovic. Io lo prenderei senza esitare”. Prenderesti Dybala? “Certo che sì”. Al posto di chi? “Al posto di nessuno. Se viene Dybala deve essere un valore aggiunto. Altrimenti, se viene per togliere il posto a qualcuno, non conviene prenderlo”. Come giudichi il ballottaggio Onana-Handanovic? “Io sono stupito…”. Per quali ragioni? “Non capisco tutta questa urgenza di “mettere alla porta” Handanovic. Non rientra più nei piani di qualcuno? In finale di Coppa Italia ha salvato la pelle all’Inter in più di un’occasione…”.