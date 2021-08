Criptovalute: tra Milan e Inter è derby anche per i token e la moneta digitale

La prima criptovaluta esistente è stata Bitcoin e ad oggi è di gran lunga la "criptomoneta" con più valore. Il grande calcio italiano e le due squadre milanesi si sono accorte di tutto questo...

L’accordo per la manica con BitMEX, primo sleeve sponsor del Milan, segnala la ritrovata vitalità del marchio rossonero. Sta dando i frutti il paziente lavoro di recupero del marchio con la sottoscrizione di oltre 20 partnership in un anno e l’affermazione di un nuovo segmento di mercato, quello delle criptovalute. Proprio ieri infatti il Milan ha annunciato l’accordo con BitMEX, una delle principali piattaforme di crypto derivati al mondo, che diventa primo sponsor di manica del club. Si diffonde la mania da token, per ripianare le perdite e per trovare nuove fonti di ricavi. Molti i club che si fanno avvolgere dal mondo delle criptovalute.

Non solo il Milan infatti, visto che il derby delle criptovalute chiama in causa anche l'Inter che con, Socios.com, l'app dedicata alla creazione e scambio di criptovalute per i club di calcio, ha siglato un accordo da 20 milioni di euro come main sponsor del club. Socios.com, app che funge da Wallet digitale, offre la possibilità a qualsiasi club di calcio di creare e scambiare una propria criptovaluta. Per ora, in Italia già due squadre si sono affidate alla digital platform: Milan, con la moneta ACM, e Juventus, con JUV. Le criptovalute sono essenzialmente una moneta digitale, creata attraverso un complesso e crittografato sistema di codici.