Da Miss Universo al derby milanese: Cindy Marina a San Siro per Milan-Inter

Al grande evento di Milano, lei non mancherà...

Cindy Marina, eletta Miss Universo Albania 2019, palleggiatrice (alzatrice) della nazionale albanese di pallavolo, è nata a Chicago da genitori albanesi e vanta un discreto curriculum di giocatrice professionista. Dopo la sua vittoria a Miss Universo Albania 2019 è tornata negli Usa per completare i suoi studi universitari alla USC, (Università del Sud California) e ha rappresentato l’Albania alla finale del concorso Miss Universo 2019.

In tutto questo, anno dopo anno, Cindy ha ampliato i suoi interessi, segue la Serie A per la tv albanese e domenica sarà a San Siro per il derby milanese fra Milan e Inter.