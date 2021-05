Dal Brasile, Zé Maria: “Mourinho alza l’asticella in Italia – L’Inter non si fermerà”

Zé Maria continua a crescere come conoscenze calcistiche, ma senza mai dimenticare l'Italia

Zé Maria, tecnico ed ex giocatore di Parma, Perugia ed Inter è sempre aggiornato sui temi del calcio italiano, anche se non disdegna di pensare al suo futuro: “Adesso mi trovo in Brasile visto che stiamo vivendo un momento particolare, mi piacerebbe ritornare ad allenare in Italia o in Europa, visto che ho fatto delle esperienze in Italia, Albania, Romania, ma anche in Brasile ed in Kenya. Ho appreso tanto da tutte le parti in cui sono stato, come determinante è stata la mia esperienza da calciatore nella quale ho avuto la possibilità di confrontarmi con tecnici eccezionali come Ancelotti, Mancini, Cosmi, ed in nazionale con Zagallo e Scolari". Il futuro dell'Inter secondo Zé: “La proprietà ha investito tanto in questi anni e credo che non si fermerà qui. Sicuramente dopo aver vinto lo Scudetto si vorrà puntare anche ad essere competitivi in Europa. Inoltre la presenza di Conte è fondamentale, ha sempre una voglia di ottenere di più, è affamato di vittorie e pretende tantissimo dai suoi ragazzi".