Dallo 0-2 al 4-2: è da quel derby che i tifosi interisti non entrano più a San Siro…

Diciotto mesi dopo il grande stadio riapre le porte al grande pubblico...diciotto mesi dopo un derby...

Febbraio 2020, poi solo lockdown e partite fantasma senza pubblico a San Siro. Solo mille tifosi per Inter-Milan 1-2 dell'ottobre 2020, ma poca roba rispetto alla grande tradizione da sold out del derby della Madonnina. Ma adesso, dopo tanti mesi, si ricomincia e torna la magia dello stadio...anche a Milano...

(Photo by Claudio Villa - Inter/Inter via Getty Images)

Per i tifosi interisti l'ultima partita casalinga di campionato con il pubblico è stata Inter-Milan 4-2 del febbraio 2020, la gara in cui i rossoneri avevano chiuso il primo tempo avanti di due gol prima della riscossa interista preannunciata dal gol di Brozovic. Ritorno allo stadio ormai vicinissimo per Inter-Genoa. La prossima settimana toccherà ai sostenitori rossoneri per Milan-Cagliari. La loro ultima presenza in massa allo stadio milanese risale sempre al febbraio 2020, ma per la partita Milan-Torino 1-0.