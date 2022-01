DDD Story – Osvaldo Bagnoli al Milan, mai un comunista in panchina 

Osvaldo Bagnoli, prendere o lasciare

Da giocatore il Milan lo prende per 75 mila lire nel 1955. Lui gioca mezzala, ha anche un buon tiro, ma poi dall’Argentina arriva Tito Cucchiaroni che gli prende il posto. Bagnoli va al Verona, poi al Catanzaro, alla Spal, all’Udinese e infine al Verbania (per 5 anni) in serie C. E qui c’è la svolta perché diventa giocatore-allenatore. L’anno dopo va in panchina alla Solbiatese ma, una bella domenica il presidente va negli spogliatoi per suggerire una modifica e lui lo caccia in malo modo. La stessa sera, come succede sempre, è lui ad essere esonerato. E comincia un giro d’Italia delle panchine, finché arriva al Verona. Soldi ce ne sono pochi ma Bagnoli è bravo a riciclare quello che gli altri hanno scartato. Arrivano giocatori da Juve, Napoli, Inter e Fiorentina. Lui li assemblea. “Il calcio - dice - è un gioco semplice, non sono indispensabili cose astruse come la zona o il pressing. L’importante è trovare gli uomini giusti e metterli nei posti giusti”. Più facile a dirlo che a farlo. Però l’Osvaldo della Bovisa lo fa. Nell’estate del 1984, quando tutti gli occhi sono puntati sull’arrivo di Maradona al Napoli, al Verona prendono posto il tedesco Briegel e il danese Elkjaer. Pronti, via. Gli scaligeri partono in testa e vincono il campionato. Qui si inserisce il consiglio di Brera a Berlusconi, ma non se ne fa niente. Bagnoli resta a Verona fin quasi al fallimento della società e poi va al Genoa (in Europa si prende il lusso di vincere, ad Anfield Road, contro il Liverpool). Il grande salto arriva nel 1992. Non al Milan ma all’Inter. Arrivano giocatori di spessore, ma la macchina non gira. L’anno dopo, a suon di miliardi, il presidente Pellegrini ingaggia Bergkamp all’Ajax e con lui, anche il mediano Jonk. Niente da fare. Bagnoli, che si trova a due passi da casa e, quando può, preferisce parlare in dialetto, non riesce a pronunciare il nome dell’olandese lo chiama “il Gionc”. A febbraio ’94, dopo una sconfitta interna con la Lazio, Pellegrini lo affronta: “Via, si dimetta”. Lui risponde secco: “No, si vergogni”. Bagnoli ha solo 58 anni e, da quel giorno, smette con il calcio. “L’Inter – dice – mi manda in pensione in anticipo. Si può vivere bene anche senza il calcio attivo, stare in campo mi piace, ma non sopporto più il contorno”.