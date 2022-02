Derby, Ruben Buriani: “Mai dare per morto il Milan, ma Inter favorita”

Buriani non critica il mercato rossonero

Riguardo all’imminente Derby di Milano, la redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato in esclusiva Ruben Buriani, ex calciatore rossonero. Che tipo di derby ti aspetti? “Per il Milan è perfino scontato dire che è una partita decisiva. Se i rossoneri perdono, recuperare terreno sull’Inter sarebbe molto difficile”. Chi è favorita tra Milan e Inter? “Per ragioni di classifica dico l’Inter. Ma mai dare per morto il Milan in certe partite…”.

Ti aspettavi un mercato più performante da parte dei rossoneri? “No, il Milan ha scelto di puntare sui giovani e sta seguendo questa linea. Infatti, con il tempo, i rossoneri sono tornati in Champions dopo tanti anni di assenza”. Cosa prevedi accada fronte Kessie? “Mi auguro resti. Perderlo sarebbe estremamente grave. Ma credo che il Milan farà di tutto per farlo restare”. L’Inter invece? “Secondo me, con la Juve, ha fatto il mercato migliore della Serie A. Ma, Gosens o non Gosens, l’Inter era già forte così”. Milan ancora in corsa per lo scudetto o è monopolio nerazzurro? “Dipende dal derby. Se il Milan dovesse perdere, sarebbe problematico”.