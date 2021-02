Derby Together on fire: già più di 10mila biglietti virtuali acquistati dai tifosi del Milan

Chi acquisterà lo speciale Virtual ticket riceverà a casa il Derby Pack celebrativo, con la possibilità di vivere esperienze esclusive rossonere e sostenere il progetto "Assist" di Fondazione Milan

Per il prossimo Milan-Inter, il club rossonero ha pensato a un’iniziativa particolare e i numeri salgono di continuo. Dopo soli due giorni, a tutto ieri sera erano già oltre 10mila i biglietti virtuali venduti per Derby Together. Acquistando i Virtual ticket personalizzati per la partita – ha spiegato il Milan in una nota –, i tifosi avranno la possibilità di vincere tantissimi premi ed esperienze e, soprattutto, di affiancare Fondazione Milan nel progetto “Assist” a sostegno delle fasce più fragili colpite dall’impatto sociale ed economico in questi mesi difficili.

"L'iniziativa Derby Together - spiega il presidente onorario del club Franco Baresi nel comunicato del Milan - è una grande occasione per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno in vista del Derby ma, soprattutto, è un gesto concreto di supporto alla comunità e alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia. Il calcio è un gioco di squadra e il Milan insieme ai suoi sostenitori scende in campo per dare il proprio contributo". I tifosi, registrandosi a MyMilan, potranno scegliere settore, fila e posto da acquistare, per poi ricevere a casa l'esclusivo Derby Pack composto da un biglietto commemorativo personalizzato in formato digitale, una lettera di ringraziamento e un portachiavi in edizione speciale.