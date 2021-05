Il bambino del balcone: il papà giocava nell’Inter ma ha esordito nel Milan!

La storia della famiglia Spelta e della maglia di Ibra ostentata sul balcone durante la domenica nerazzurra

Il corteo di festa interista e il bambino sul balcone che urla basta con la maglia rossonera di Ibra rivolta contro i tifosi rivali. Immagine iconica fra i tifosi milanisti. Come ha raccontato Alessandro Jacobone, tifoso milanista "Non evoluto", in una live sul canale ufficiale Twitch del Milan, il piccolo Luca è figlio d'arte a livello di tifo. Suo papà, Valentino Spelta, ha giocato 3 partite in Serie A nel Milan...

Nel novembre del 1985, in un Roma-Milan 2-1 con i gol giallorossi di Bruno Conti e Toninho Cerezo e di Virdis per il Milan, Spelta fece il suo esordio in Serie A. Lanciato da Liedholm, era il Milan di Paolo Maldini e Paolo Rossi. Valentino, ex giovanili Inter e poi solo Milan, segue ancora con tanto cuore i rossoneri sui social. E suo figlio Luca non è certo da meno...